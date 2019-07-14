Россельхознадзор обвинил веторганы на юге России в сокрытии вспышек болезней

Органы управления ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев скрывали вспышки болезней животных, сообщает Россельхознадзор. Из этих регионов допускается реализация небезопасной для покупателей продукции.

«Деятельность указанных ветеринарных служб может негативно сказываться на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки и создает риски для регионов, имеющих торговые связи с перечисленными субъектами»,— цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

Ветслужбы не проводят в должной мере контроль за производителями животноводческой продукции, а ликвидацию вспышек опасных заболеваний проводя с нарушениями, заявили в Россельхознадзоре.

Нарушения, о которых идет речь, были совершены в 2018–2019 годах. На Кубани веторганы не реагировали на вспышки африканской чумы свиней (АЧС), а в Ставрополье в оборот выпускалась опасная продукция (например, говядина с гнойным абсцессом). Кроме того, оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на мясную продукцию с остаточным количеством антибиотика хлорамфеникола, бактериями группы кишечной палочки и повышенным количеством мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.