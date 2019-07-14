У берегов Туниса погибли 82 мигранта из Ливии

В результате крушения судна рядом с Тунисом погибли 82 мигранта из Ливии, передает агентство Reuters. По словам выживших, всего на нем было 86 человек. Это одно из наиболее крупных происшествий за последние годы, сообщила гуманитарная организация Тунисский Красный Полумесяц.

По информации отделения ООН по делам беженцев, тунисские рыбаки спасли четырех человек, один умер в больнице. «После недели поисков все 82 тела людей, которые были на судне, затонувшем на прошлой неделе, обнаружены»,— рассказал представитель Красного Полумесяца Монжи Слим.

Как отмечается, западное побережье Ливии — основной пункт отправления для мигрантов из Африки, которые хотят попасть в Европу, и это не первый подобный инцидент. В мае этого года 65 мигрантов погибли, когда их лодка перевернулась у берегов Туниса.

О ситуации с мигрантами — в материале “Ъ” «Корабли уходят от беженцев».