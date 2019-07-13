В городах России прошла акция в поддержку Павла Грудинина

В Москве прошла санкционированная акция в поддержку директора Совхоза имени Ленина и экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Его сторонники также организовали митинги в Биробиджане, Орске, Курске, Благовещенске, Барнауле, Воронеже и других городах.

Помимо членов КПРФ, на московскую акцию пришли представители «Левого фронта», Народно-патриотического союза, а также сотрудники Совхоза им. Ленина вместе с самим господином Грудининым. По оценке координатора «Левого Фронта» Сергея Удальцова, в митинге приняли участие более 7 тыс. человек.

«Граждане потребовали прекратить нападки на одного из лидеров лево-патриотических сил Павла Грудинина, отменить позорную пенсионную реформу, отправить в отставку правительство и допустить оппозицию к полноценному участию в региональных выборах»,— перечислил господин Удальцов требования участников протестов.

Сейчас в Москве на площади Революции начинается митинг ««За Грудинина, новый курс и смену власти!», который проводится лево-патриотическими силами. Собралось более 7 000 человек, люди продолжают подходить pic.twitter.com/rjHU8NroWr — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) July 13, 2019

Ранее стало известно, что более 60% акций подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» могут оказаться у участника ряда скандальных сделок по поглощению Владимира Палихаты. Бизнесмен утверждает, что действует в интересах Ирины Грудининой, пытающейся в рамках бракоразводного процесса отсудить активы у бывшего мужа.

Подробности — в публикации “Ъ” «Кандидата в президенты выгоняют из совхоза».