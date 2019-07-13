Александр Анюков возобновил игровую карьеру и переходит в «Крылья Советов»

ФК «Зенит» и «Крылья Советов» достигли договоренности о переходе Александра Анюкова в самарскую команду в качестве футболиста до конца сезона 2019/20. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Александр Анюков возобновил игровую карьеру, ближайший сезон он проведет в «Крыльях Советов»



Подробности: https://t.co/j9E0CakbHJ pic.twitter.com/Fjbr8yoJ1b — ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 13 июля 2019 г.

Напомним, ранее экс-защитник сборной России объявил об окончании игровой карьеры и подписал контракт с «Зенитом» в качестве тренера.

Александр Анюков родился 28 сентября 1982 года в Куйбышеве (ныне — Самара) и дебютировал в высшем дивизионе чемпионата страны в составе местных «Крыльев Советов» в 2000 году. В «Зенит» он перешел 2005 году.

За петербургскую команду он провел 417 матчей, забив в них 13 мячей. Он является единственным пятикратным чемпионом России в составе «Зенита», вместе с которым также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.