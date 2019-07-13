Budweiser отказался от IPO

Budweiser Brewing Company APAC передумала проводить IPO миноритарной доли в своем азиатско-тихоокеанском бизнесе (Budweiser APAC). Как сообщает South China Morning Post, пивоваренная компания не смогла оценить свои активы для IPO. Budweiser APAC должна была предоставить оценку к понедельнику, 15 июля. В этом случае ее акции начали бы размещать на Гонконгской фондовой бирже 19 июля.

Об отказе от IPO объявила Anheuser-Busch InBev, которой принадлежит Budweiser. «Компания не станет проводить эту процедуру из-за нескольких факторов, в том числе из-за текущих рыночных условий»,— говорится в заявлении Anheuser-Busch InBev.

IPO Budweiser могло стать крупнейшим в 2019 году, о планах его проведения стало известно в начале июля. Budweiser Brewing Company планировала привлечь как минимум $8,3 млрд. Всего на торги должны были выпустить 1,63 млрд акций производителя пива.