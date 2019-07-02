Budweiser готовится провести крупнейшее IPO нынешнего года

Budweiser Brewing Company намерена привлечь в ходе IPO миноритарной доли в своем азиатско-тихоокеанском бизнесе (Budweiser APAC) как минимум $8,3 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на документацию предстоящего листинга на Гонконгской бирже. Пивоваренная компания, принадлежащая Anheuser-Busch InBev, оценивает свои акции в диапазоне от $5,13 до $6,02 каждую. Всего на торги будут выпущены 1,63 млрд акций производителя.

Таким образом, компания рассчитывает получить от инвесторов до $9,8 млрд. Но даже при размещении по нижнему уровню ценового коридора это IPO станет одним из крупнейших в истории Гонконга и самым масштабным среди всех публичных размещений акций текущего года. До сих пор таковым является IPO Uber, прошедшее в мае. Сервис такси сумел привлечь тогда $8,1 млрд.

Учитывая ценовой диапазон акций при их первичном размещении на Гонконгской бирже, Budweiser APAC будет оценена в $54,2–63,7 млрд.

Кирилл Сарханянц