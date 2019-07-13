В Курганской области снова ввели запрет посещения лесов

В Курганской области вновь введен запрет на посещение лесов. 12 июля врио губернатора Вадим Шумков подписал соответствующее постановление. Запрет будет действовать в течение двух дней – 13 и 14 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение принято в связи с установлением сухой ветреной и жаркой погоды на всей территории Курганской области. Запрет не будет касаться граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, лиц, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке, а также тех, кто находится на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности.

На территории Курганской области по-прежнему действует особый противопожарный режим.