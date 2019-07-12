В Москве прошел пикет экологических активистов

В Москве прошли пикеты в рамках международной акции Fridays for future, участники которой призывают к соблюдению условий Парижского соглашения 2015 года (регулируют меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу). Пикеты начались в 17:00 на площади Яузских ворот и продлились около часа. Акция была согласована с правительством Москвы и собрала 30 человек.

Плакаты были посвящены ответственному отношению к окружающей среде: «Климат меняется, может, и нам пора», «Это касается ваших детей». Плакат «Птицы живы, черви на месте, ветряки — норм» перекликался с выступлением Владимира Путина на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, в ходе которого президент раскритиковал возобновляемые источники энергии.

К акции также присоединились члены движения «Поморье — не помойка», которые выступают против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Движение Fridays for future возникло в 2018 году, когда шведская школьница Грета Тунберг две недели пикетировала парламент с плакатом «Skolstrejk fr klimatet» («Школьная забастовка за климат»). Акция привлекла внимание людей и спровоцировала две массовые общемировые забастовки в 2019 году. В апреле 2019 года 3 тыс. ученых подписали письмо под заголовком «Опасения молодых протестующих оправданы» в американском научном журнале Science.

Дмитрий Кальченко