Татищев собрал дань

По решению арбитража с автора и исследователя из Перми Бориса Эренбурга взыскано 170 тыс. руб. в пользу московского скульптора Петра Чусовитина. Как установил суд, господин Эренбург нарушил авторские права последнего, разместив на серии открыток фото памятника основателям Екатеринбурга де Геннину и Татищеву. В арбитраж в интересах скульптора обратилась ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС). Господин Эренбург исковые требования не признал. Администрация Екатеринбурга с позицией истца также не согласилась, настаивая на том, что господин Чусовитин не является единственным автором памятника, а исключительные права на него принадлежат муниципалитету.



Изначально ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства просила суд взыскать с Бориса Эренбурга 320 тыс. руб. Как следует из материалов дела, истец заключил договор со скульптором Петром Чусовитиным о передаче полномочий по управлению правами. Господин Чусовитин считает себя единственным автором памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. По мнению УПРАВИС и Петра Чусовитина, господин Эренбург нарушил авторские права последнего, издав набор открыток «Екатеринбург. Классика и современность». По утверждению истца, УПРАВИС получила их в 2017 году от ООО «Грамота». Изображение памятника было на 15 из 16 открыток. Позже аналогичный набор был обнаружен в пермской библиотеке им. Горького, где изображение спорного объекта было уже на 17 открытках. Ассоциация посчитала, что таким образом Борис Эренбург нарушил исключительные права господина Чусовитина, так как не получил разрешение на использование изображения памятника.

Памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину был установлен в 1998 году на площади Труда и является одним из символов города. Скульптор — Петр Чусовитин, архитекторы — Герман Дубровин и Алексей Овечкин. Подрядчиком по созданию объекта выступал творческо-производственный комбинат Екатеринбурга.

Борис Эренбург — пермский писатель, издатель и исследователь. В 2014 году написал и издал иллюстрированную книгу «Звериный стиль», а также книгу «Пермь» о достопримечательностях города. В этом году он издал книгу «История. Решения. Парламент», посвященную 25-летнему юбилею законодательного собрания Прикамья.

Господин Эренбург требования УПРАВИС не признал, пояснив, что наличие авторских прав господина Чусовитина на изображение не доказано. В удовлетворении исковых требований к скульптору просила и администрация Екатеринбурга, привлеченная к делу в качестве третьего лица. Представители муниципалитета указали, что Петр Чусовитин создал лишь рабочую модель памятника, а создание скульптурно-художественного произведения в целом было поручено авторскому коллективу. Таким образом, авторские права не принадлежат лишь ему одному. В администрации считают, что исключительное право на спорный объект принадлежит муниципальному образованию «Город Екатеринбург», а воспроизведение и распространение его изображения свободно для третьих лиц, поскольку памятник является частью садово-паркового искусства «Исторический сквер».

В итоге суд поддержал позицию истца. Так, в решении указано: суд не согласился с позицией мэрии, что авторство памятника принадлежит нескольким людям, участвовавшим в его создании. По мнению суда, архитекторы Дубровин и Овечкин разрабатывали только проектно-сметную документацию, а руководство творческо-производственного комбината воплощало авторский замысел господина Чусовитина. Не согласился суд и с доводами, что право на спорный объект перешло к администрации Екатеринбурга. Кроме того, как указано в решении, чиновники не представили документов о том, что в городе создан объект садово-паркового искусства «Исторический сквер». В то же время требования УПРАВИС в части взыскания денежных средств были удовлетворены лишь частично, в размере 170 тыс. руб.

Стоит отметить, что ранее арбитражный суд Свердловской области уже частично удовлетворил два аналогичных иска от УПРАВИС к издательскому дому «Фест Хэнд» и компании «Евразия». В первом случае суд взыскал с ответчика 10 тыс. руб. за использование фото памятника Татищеву и де Геннину в изданном в 2017 году путеводителе «Свердловская область» (входит в серию «Репейник. Цепляйся к лучшему»). Во втором — 70 тыс. руб. за воспроизведение изображения памятника на упаковке набора шоколадных конфет «Современный Екатеринбург».

Сейчас областной арбитраж рассматривает еще один иск УПРАВИС к президенту краеведческого фонда «Наш Урал» Марине Чеботаевой. По мнению ассоциации, она незаконно использовала фото памятника в путеводителе «Наш Екатеринбург». В свою очередь, госпожа Чеботаева обратилась со встречным заявлением. Она считает, что УПРАВИС не имеет исключительных прав на произведение искусства, так как заключила договор только с одним автором, а над памятниками работала группа людей.

Владислав Касьян, партнер юрфирмы «Гареев, Махно и Касьян», говорит, что при разрешении этой категории споров важны два вопроса: являлось ли фото памятника основным объектом использования и использовалось ли оно в коммерческих целях. Из текста решения следует, что суд ответил на оба из них утвердительно. «Трудно говорить о том, справедливо ли решение суда по первому вопросу. Тут оценивается много критериев: какую площадь занимает памятник на фото, как он расположен относительно других объектов, в каком ключе и так далее. Второй вопрос интереснее. А преследует ли изготовитель открыток в количестве 17 штук коммерческие цели? — рассуждает эксперт. — Если ответчик озвучивал аргументы относительно этого и они были проигнорированы в заседаниях, то шансы на оспаривание решения есть».

Дмитрий Астахов