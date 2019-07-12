В студии «России 1» прошел телемост Украины с Россией

Телемост Украины с Россией прошел в рамках программы «Надо поговорить» на российском государственном телеканале «Россия 1». Его провели ведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов. Украинские участники вышли в эфир по Skype.

В телемосте приняли участие актеры Рустам Сагдуллаев, Валентина Талызина, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, режиссер Владимир Меньшов, музыканты Кай Метов и Лев Лещенко, другие известные деятели культуры, спортсмены.

Напомним, двухчасовой телемост должен был состояться 12 июля в 18:00 мск. Его организацией занимались телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Против проведения телемоста выступил ряд украинских политических и общественных деятелей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение провести телемост «предвыборным дешевым, но опасным пиаром».

Против владельцев канала было возбуждено дело о покушении на госизмену. NewsOne прекратил подготовку телемоста из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких». Украинских участников телемоста пригласили в московскую студию.

О скандале вокруг украинского телеканала читайте в материале “Ъ” «Между Россией и Украиной рухнул телемост».