Глава МВД Франции прокомментировал погромы алжирских болельщиков в Париже

Французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер прокомментировал массовые беспорядки, устроенные болельщиками алжирской сборной после победы над командой Кот-д`Ивуара и выхода в полуфинал Кубка африканских наций.

«Нанесение ущерба и инциденты, происшедшие вчера, недопустимы»,— заявил министр. «Футбол — это не про агрессию к полицейским и разбитые витрины,— попытался напомнить он болельщикам.— А те люди, которые так поступают, в глубине души презирают и ценности спорта, и ценности той страны, победу которой они празднуют».

Вечером в четверг, 11 июля, в Париже и ряде других городов Франции прошли массовые гулянья по случаю победы сборной Алжира. В нескольких местах они обернулись погромами и грабежами, и для усмирения самых буйных болельщиков и провокаторов полиции пришлось использовать слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадали два десятка полицейских, 74 человека были задержаны. Наутро, когда в прессе уже появились фотографии разбитых витрин и сожженных машин, издание Huffington Post опубликовало на своем сайте видео, где один из болельщиков «празднует победу Алжира», размахивая включенной бензопилой на Елисейских Полях.

Все эти кадры вызвали гневные комментарии в соцсетях, и в пятницу утром господин Кастанер заверил французов, что «наказания не заставят себя ждать». А глава правопопулистской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала к запрету подобных акций в будущем. Она напомнила, что в воскресенье Франция будет отмечать 14 июля — День взятия Бастилии и национальный праздник. В тот же день в рамках Кубка африканских наций состоится матч между командами Алжира и Нигерии, и госпожа Ле Пен призвала не допустить повторения «подобных событий, позорящих Францию». В свою очередь, Кристоф Кастанер уже пообещал, что «следить за порядком» 14 июля будут дополнительные 2,5 тыс. полицейских.

Иван Тарханов