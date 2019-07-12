Владимирский губернатор пообещал не допустить поставки московского мусора

Власти Владимирской области разработают новую территориальную схему обращения с отходами, которая исключит возможность ввоза мусора из других регионов. Накануне губернатор Владимир Сипягин на пресс-конференции признал, что сейчас во Владимирскую область ввозятся отходы из Москвы.

«То, что сейчас происходит во Владимирской области, и я прекрасно понимаю, что есть несанкционированный ввоз сюда московского мусора,— это, конечно, огромная проблема»,— сказал, в частности, глава региона, подчеркнув, что «не прячет эту проблему».

Речь идет о полигоне в Александровском районе, уточнили “Ъ” в пресс-службе господина Сипягина. «Собственник полигона — частное лицо — имеет право заключать договор с любой компанией из любого субъекта РФ. И Владимир Сипягин давно говорил об этой проблеме. Здесь нет никакой сенсации»,— пояснила его пресс-секретарь Ольга Петрова.

По ее словам, такой порядок обращения с отходами предусматривает действующая территориальная схема, утвержденная в сентябре 2016 года. Тогда пост губернатора Владимирской области занимала Светлана Орлова, проигравшая Владимиру Сипягину на выборах в прошлом году. «Во вновь разрабатываемой по его (губернатора Сипягина.— “Ъ”) поручению территориальной схеме ввоз мусора из других регионов будет исключен»,— подчеркнула госпожа Петрова. Когда будет утверждена новая территориальная схема, она не уточнила.

На территории Александровского района, на границе Владимирской и Ярославской областей, по данным местных СМИ, обсуждается строительство мусорного полигона. Господин Сипягин на пресс-конференции заявил, что не в курсе этих планов. «То, что сейчас происходит,— это та задача, которую точно должен решать Росприроднадзор, муниципалитет, в ведении которого находится этот объект. По поводу долгосрочных перспектив в этой сфере будем контролировать всю ситуацию»,— пообещал он.

Александр Тихонов, Владимир