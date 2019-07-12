Минпромторг готов подвести под налог на роскошь новые модели люксовых автомобилей

Минпромторг готов по предложению Федеральной налоговой службы дополнить список премиальных автомобилей дороже 3 млн руб., которые подпадают под так называемый налог на роскошь. Министерство приняло такое решение после претензий Счетной палаты (СП), которая не нашла в перечне несколько автомобилей премиум-класса — Tesla Motоrs Model S, Merсedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limоusine L и Bugatti Veyron Grand Spоrt.

«Перечень периодически обновляется, при этом транспортные средства Mercedes-AMGS 63 4MATIC содержатся в перечне (позиция 342). Минпромторг готов по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно»,— сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).

Накануне, 11 июля, стало известно о том, что Счетная палата не обнаружила в списке несколько моделей дорогих автомобилей. Кроме того, оказалось, что для некоторых списочных машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска. После этого СП и Минпромторг договорились усовершенствовать механизм исчисления налога на роскошь.

В марте 2019 года Минпромторг уже расширял список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Перечень расширился на 153 модели.

Подробнее о расширении списка читайте в публикации “Ъ FM”.