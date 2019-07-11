Счетная палата обнаружила не подпадающие под «налог на роскошь» люксовые автомобили

Счетная палата (СП) России обнаружила несколько моделей дорогих автомобилей, которые не попали в список транспортных средств, облагающихся налогом с повышающим коэффициентом. Это правило действует для автомобилей, которые стоят более 3 млн руб. СП предлагает усовершенствовать механизм исчисления «налога на роскошь».

Список дорогих автомобилей ежегодно публикует Минпромторг. В этом перечне не оказалось некоторых премиальных марок. В качестве примера приводятся Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. «А для некоторых списочных машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска»,— сказал во время коллегии аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

«Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей»,— заявил господин Штогрин. По его словам, он должен стать более простым и логичным.

В марте 2019 года Минпромторг уже расширял список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь». Перечень расширился на 153 модели.

Подробнее о расширении списка читайте в публикации “Ъ FM” «“Налог на роскошь” включили в комплектацию новых автомобилей».