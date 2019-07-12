Пожар в здании литературного архива потушен

Пожар в здании Российского государственного архива литературы и искусства потушен. «В 15:09 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало»,— сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.

Как ранее уточнили “Ъ” в ведомстве, на верхних этажах архива загорелась бумага. Площадь пожара достигала 150 кв. м. Людей успели эвакуировать до приезда пожарных.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) является крупнейшим в России хранилищем документов, связанных с историей отечественного искусства. Здание находится по адресу: улица Выборгская, дом 3, корпус 1.