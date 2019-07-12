В здании литературного архива произошло сильное задымление

В здании Российского государственного архива литературы и искусства произошло сильное задымление. «Происходит сильное задымление на верхних этажах здания, четвертом и пятом»,— сообщил представитель экстренных служб столицы (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, люди были эвакуированы до приезда пожарных. Здание находится по адресу улица Выборгская, дом 3 корпус 1.

Как уточнили “Ъ” в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, горит бумага на площади 10 кв. м. В приемной заместителя директора Российского государственного архива литературы и искусства заявили, что не дают комментариев по поводу информации о пожаре.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) является крупнейшим в России хранилищем документов, связанных с историей отечественного искусства.