В Ульяновске появится четвертый в России центр томотерапии

В Ульяновске на заседании губернаторского совета по инвестициям в четверг было заключено концессионное соглашение между правительством региона и компанией «Эрспей» о создании в регионе центра томотерапии. По данным “Ъ”, это будет четвертый в России и второй в ПФО центр томотерапии. Такие центры уже есть в Казани (центр «СакНур», в Москве (Центр детской гематологии, оборудование закуплено закуплен на средства фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь») и в Воронеже (частная компания - ООО «Межрегиональный центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний».

Концессионер – ООО «Эрспей», созданное в октябре прошлого года, директор - Наталья Никифорова, ей же принадлежит доля в 5% предприятия, еще 5% принадлежит ООО «ТОМО 2020» (Казань), 90% – холдингу ООО «УК Медма». Холдинг зарегистрирован в Екатеринбурге, им учреждено 20 компаний медицинского направления в разных регионах России. Владелец холдинга – Юлай Магадеев, которому принадлежит также и 49% ульяновской компании ООО «Альянс Клиник» (столько же – ее второму совладельцу, известному ульяновскому бизнесмену Сергею Куркову).

Согласно концессионному соглашению, на площадях, предоставленных регионом (в региональном онкодиспансере), «Эрспей» установит оборудование томотерапии (судя по всему, – TomoTherapy HD производства компании Accuray, США), совмещающее в себе компьютерный томограф и линейный ускоритель электронов, позволяющий производить высокоточное подведение дозы радиации на нужные участки всех видов опухолей. По данным регионального минздрава, общий объем инвестиций концессионера – около 600 млн руб. Концессия – сроком на 10 лет, после чего центр должен будет перейти в собственность региона. Для жителей региона лечение должно быть бесплатным, в рамках ОМС, ежегодно в центре смогут получать высокотехнологичное дорогостоящее лечение бесплатно до 650 пациентов. В областном минздраве отмечают, что также центр станет привлекательным и для пациентов из соседних регионов, но уже услуга будет платной (для сравнения, в «СакНур» стоимость полного платного курса – 210-250 тыс. руб.).

Полтора года назад в регионе уже заявляли о планах создания центра томотерапии, было подписано соглашение с Приволжским центром томотерапии «СакНур» (примерно с теми же параметрами инвестиций). Характерно, что директором проекта также была Наталья Никифорова, а соучредитель ООО «Эрспей» – компания «ТОМО 2020», которая до июля 2017 года была соучредителем ООО «СакНур».

В региональном минздраве говорить о причинах несложившегося соглашения с ООО «СакНур» не стали, однако источник, близкий к ведомству, пояснил, что «по соглашению о ГЧП с ООО «Эрспей» регион вообще практически не понесет каких-либо затрат».

Сергей Титов, Ульяновск