Легче стать несостоятельным

В Удмуртии отмечен 42-процентный рост количества обращений о банкротстве физических лиц. По заявлению главного государственного налогового инспектора УФНС России по республике Владимира Чурина, всего за первые пять месяцев 2019 года было начато 767 процедур в отношении юридически, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эксперты считают, что причиной роста обращений по физлицам стал прогресс в понимании сути «процедуры реабилитации» как со стороны должников, так и со стороны кредиторов.

По состоянию на 1 июня 2019 года в Удмуртии было запущено 767 новых процедур банкротства. По словам главного государственного налогового инспектора УФНС России по республике Владимира Чурина, 38% из них по юридическим лицам, 62% — по физическим лицам и ИП. За первые пять месяцев 2019 года особенно заметно увеличение количества заявлений по банкротству в отношении физических лиц — на 42%, конкретное количество представитель УФНС не назвал. «Признание собственной несостоятельности подразумевает следующие риски: сохранение за должником публичного статуса «банкрот» в течение пяти лет, отсутствие возможности занимать руководящие должности в компаниях, а также арбитражным судом может быть вынесен запрет на выезд за границу»,— отметил господин Чурин.

По его словам, подтверждение банкротства физического лица не освобождает должника от отчислений по причинению вреда жизни и здоровью другому человеку, алиментам и заработной плате. «От уплаты всех обязательных платежей могут не освободить по причине наличия признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, если установлены основания для привлечения к административной, уголовной и субсидиарной ответственности»,— объясняет госналогинспектор.

Закон о несостоятельности (банкротстве) физических лиц вступил в силу с 1 октября 2015 года. Признание гражданина банкротом может быть осуществлено только арбитражным судом.

По словам юриста, сопровождающего процедуры банкротства, Александра Шумихина, в 2018 году в Удмуртии был отмечен двукратный рост обращений физических лиц в суды по признанию собственной несостоятельности. При этом тенденция роста началась с 2017 года, когда была снижена госпошлина при обращении в суд с 6 тыс. до 300 руб. «Кроме того, по прошествии трех лет сформировалась правоприменительная практика, то есть процедура стала понятна должникам, судам и кредиторам»,— поясняет господин Шумихин.

На процедуру банкротства в Удмуртии минимально можно потратить 35 тыс. руб., где 25 тыс. руб. — вознаграждение арбитражного управляющего и 10 тыс. руб.— судебные издержки. При привлечении консультанта по данному вопросу сумма в 100 тыс. руб. станет стартовой. «Без 35 тыс. руб. на депозите арбитражного суда, заявление даже не будет рассмотрено, это закон. Банкротство — это способ расчета с кредиторами, а не списание долгов»,— отмечает юрист.

Как говорят эксперты, основной причиной банкротства физлиц остается неспособность выполнить обязательства по взятым небольшим займам. Не справляясь с финансовой нагрузкой, они берут новые займы, тем самым лишь увеличивают сумму выплат. «Должники, как правило, хотят "списать" долги, прилагая к этому минимум усилий и средств. Встречаются недобросовестные финансовые управляющие, которые затягивают процедуру. Их задача получить только собственную выгоду»,— говорит юрист и специалист по банкротству компании «Личное право» Екатерина Беспятых.

По закону процедура банкротства заканчивается освобождением должника от всех обязательств и по этому поводу принимается судебный акт. «В Удмуртии в 99,9% случаев вводится процедура реализации имущества, и суды освобождают должников от исполнения обязанностей. Случаи, когда долги не списываются — единичны»,— добавляет Александр Шумихин.

Юлия Вахрушева