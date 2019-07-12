Санкции против России включили в военный бюджет США

Американские конгрессмены одобрили поправку о санкциях против российского госдолга. По инициативе демократов она включена в проект военного бюджета США на следующий год и предусматривает запрет для американцев на проведение любых операций с российскими гособлигациями. Таким образом предлагается наказать Россию за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы 2016 года в США. Впрочем, поправка предусматривает и возможность снятия санкций. Это произойдет, если американские власти решат, что Россия не пытается повлиять на выборы в США.

Конгрессмены-демократы не случайно включили свою инициативу в проект военного бюджета, уверен старший юрист компании BGP Litigation Денис Дурашкин: «Здесь может быть хитрость, связанная с тем, что если на инициативу будет наложено вето президентом, то, соответственно, это коснется и всего проекта бюджета. Таким образом, возможно, демократы пытаются сделать так, чтобы для главы государства блокирование именно конкретно этой поправки стало как можно более сложным. В Сенате США, между тем, немножко другое соотношение демократов и республиканцев.

Поэтому если это просто инициатива демократов, не поддержанная на данный момент американским истеблишментом, включая президента, Сенат и Республиканскую партию, то, возможно, что она не будет принята.

Я думаю, что так оно и произойдет, хотя, конечно, строить какие-то прогнозы довольно сложно, поскольку градус антироссийских настроений в в американском обществе достаточно высок».

Принятие поправки о запрете сделок с российскими бумагами может негативно сказаться на курсе рубля и популярности самих облигаций. Но многое зависит от позиции европейских инвесторов, полагает старший аналитик компании «БКС-Премьер» Сергей Суверов: «Если санкции в отношении госдолга будут введены, то, скорее всего, это коснется новых выпусков бумаг.

Большого влияния на рубль и на стоимость ОФЗ это не должно оказать, но все-таки определенная коррекция и в курсе нацвалюты, и бумаг, безусловно, произойдет.

Рубль может вновь вернуться к 65-66 руб. за доллар. Это вполне реалистичный сценарий. Также, возможно, будут какие-то затруднения с привлечением средств через рынок ОФЗ для россиян. Но важно еще, как будут действовать европейские инвесторы, которые покупают в основном российские облигации федерального займа. Вот этот вопрос остается открытым. Я думаю, от него тоже будет многое зависеть».

О вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года заявили спецслужбы США. В 2017 году Конгресс инициировал расследование, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он не обнаружил доказательств сговора между штабом Трампа и Россией, но заявил, что Москва пыталась повлиять на выборы через социальные сети и путем взлома почтовых серверов Демократической партии. Россия, в свою очередь, неоднократно отвергала все подобные обвинения.

Андрей Загорский