Банк «Открытие» развивает сотрудничество с группой компаний «ПИК»

В рамках соглашения о сотрудничестве банк «Открытие» предоставляет клиентам группы компаний компании «ПИК», приобретающих жилье в Новороссийске фиксированную процентную ставку 9,7% годовых на весь период кредитования, независимо от срока кредита и размера первоначального взноса.

Для военнослужащих ставка составит 9,2%. Также предусматривается комплексное ипотечное страхование.

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 15 млн рублей для приобретения жилья. Первоначальный взнос по программе составляет от 20% его стоимости. Срок кредита до 30 лет.

Более подробную информацию об объектах можно узнать на сайте банка

ПИК — крупнейший российский девелопер, реализующий проекты в Москве, Московской области и семи других регионах России. Компания специализируется на строительстве жилых районов эконом- и комфорт-класса со всей инфраструктурой. С начала деятельности в 1994 году ПИК построил 23 млн кв. м жилой недвижимости, обеспечив квартирами более 370 тысяч семей. На сегодняшний день земельный банк ПИК составляет 10,8 млн кв. м. ПИК включен в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.