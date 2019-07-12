Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин — о том, как был создан проект по доставке необычных товаров из 65 стран мира.

Любой стартапер мечтает найти свое место под солнцем, свое детище, которое будет приносить миллионы долларов. Совсем неплохо, если таким местом становится свободная от конкурентов ниша.

В 2015 году молодые супруги Дарья Ребенок и Артем Федяев запустили проект Grabr по необычной доставке товаров по всему миру. Они создали площадку, на которой покупатель встречается с путешественником ради покупки любой вещи, продукта, товара без стандартно высокой наценки за доставку.

Но для начала нужна была уверенность в спросе. Для этого были собраны статистические данные на основе социального маркетинга. Затем запущена реклама на Facebook в более чем 50 странах и, конечно, были найдены инвестиции. Первоначальный капитал был собран благодаря друзьям, родителям и частично помог предыдущий бизнес Артема. Следующий раунд в $2 млн был получен в Калифорнии, что в будущем послужило хорошей рекламой для дальнейших переговоров уже с российскими инвесторами.

Сайт был запущен, но он был «сырой» — покупатели просто писали свои предложения. Это дало понимание, какие именно товары и из каких стран чаще всего будут делать заказ. Сама концепция предполагала мировую экспансию, но на нее требовалось больше денег. Следующий раунд в $3 млн был получен от российских миллиардеров. После этого сайт одновременно заработал сразу в нескольких регионах: в Латинской Америке, Азии, Европе и США

Финансовые результаты

Сегодня Grabr — это целое онлайн-сообщество на подобие Airbnb. Ресурс позволяет заказывать товары из 65 стран мира с помощью путешественников и простых туристов. Компания еще не вышла на самоокупаемость, но основатели суммарно успели привлечь более $14 млн инвестиций.

В российский стартап вложились международные фонды — Foundation Capital, SDVentures, — бизнес-ангелы, топ-менеджеры из Yelp, Facebook и миллиардеры из списка Forbes.