Verizon искала покупателя на Yahoo Finance

Телекоммуникационная компания Verizon Communications ранее в этом году искала покупателя на платформу финансовой информации Yahoo Finance, сообщает Reuters со ссылкой на источники. При этом Verizon официально не запускала процесс продажи сервиса, сейчас она уже прекратила поиск покупателя. Сумма, за которую Verizon хотела продать Yahoo Finance, неизвестна, также неизвестно, какие компании проявили интерес к сервису. В Verizon отказались комментировать слухи о переговорах, заявив, что Yahoo Finance — неотъемлемая часть стратегии роста подразделения Verizon Media.

Verizon купила основные интернет-активы Yahoo! в 2017 году. На тот момент Yahoo!, которая в 1990–2000-е годы была едва ли не самой популярной интернет-компанией в мире, уже многие годы существовала в состоянии постоянного кризиса. При этом Yahoo Finance — одно из наиболее жизнеспособных подразделений бренда. Так, по данным компании аналитической компании comScore, в мае Yahoo Finance был самым посещаемым сайтом в разделе финансов и бизнеса, обогнав тем самым таких конкурентов, как Forbes и CNBC. У сервиса более 100 млн посетителей в месяц.

Подразделение Verizon Media, в которое помимо этого входят также медиакорпорация AOL, интернет-издания HuffPost, Techcrunch и Engadget, а также Tumblr, также переживает не лучшие времена. В прошлом году Verizon пришлось списать стоимость своих медиаактивов на $4,6 млрд. По мнению аналитика исследовательской компании BTIG Уолта Пецыка, при новом директоре Хансе Вестберге Verizon хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе — беспроводных сетях, а медиаактивы для нее второстепенны.

Яна Рождественская