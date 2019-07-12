На ремонт трамвайных путей в Петербурге будут выделять по 500 млн рублей в год

Власти Петербурга намерены создать новую адресную программу капитального и текущего ремонта трамвайных путей. Ее ежегодный бюджет составит более 500 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела ремонта дорог комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного Николая Рыжова.

По его словам, это совершенно новая статья расходов, которой ранее никогда не существовало. В течение трех ближайших лет в рамках реализации адресной программы планируется отремонтировать трамвайные линии на проспектах Солидарности, Просвещения, Стачек, на Кронштадтской улице, Выборгском шоссе и других участках.

Как пояснил господин Рыжов, в настоящий момент в Петербурге в ненормативном состоянии находятся более 100 км трамвайных линий. До конца этого года начнется ремонт 1,2 км путей на проспекте Энгельса — улицы Сикейроса до Луначарского, а также завершится капремонт трамвайной линии на проспекте Авиаконструкторов. В 2020 году планируется завершить капитальный ремонт линии на Среднеохтинском проспекте.