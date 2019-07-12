Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает об острове Кеймада-Гранди, который заселен самыми опасными в мире змеями.

Небольшой ужастик сегодня перед выходными. Ведь многие уже собираются по грибы и ягоды, и при этом страшно боятся змей…

Остров Кеймада-Гранди сегодня! В Бразилии его называют Змеиным. Это одно из самых опасных мест на планете. Остров находится примерно в 32 км от побережья Сан-Паулу. Немногие готовы ступить на его землю, да и власти Бразилии запретили посещение этого клочка суши. Даже самый отчаянный авантюрист не будет рисковать, ради того чтобы просто полюбоваться на самых смертоносных змей в мире, способных расплавить человеческую плоть своим ядом.

Согласно теории возникновения острова, 11 тыс. лет назад поднялся уровень моря и отделил участок земли от Бразилии. Оставшиеся там змеи, несмотря на благоприятные климатические условия, оказались в затруднительном (в плане пищи) положении, что, вероятно, и сказалось на смертоносности и агрессивности их потомков. Если верить легендам, на один квадратный метр здесь приходится пять ядовитых гадин. Ими увиты все деревья. А если понаблюдать за островом с воды, то можно увидеть целые клубки змей, которые спокойно греются на солнышке на прибрежных скалах.

Островной ботропс — одна из самых ядовитых змей на планете — водится на Кеймада-Гранди в изобилии. Конечно, были попытки людей отвоевать землю у смертоносных гадин. Поначалу они казались успешными, и люди, несмотря на опасность, все-таки возвели в 1909 году на острове маяк. Но итоговый результат всегда изменялся в пользу змей. Маяк работает и сейчас, правда, в автономном режиме. Три смотрителя один за другим погибли в муках от ядовитых укусов. Вот, собственно, и все, а вы говорите грибы с ягодами. Или я говорю… Какая разница!