СКР проводит проверку после смерти парапланериста в Уктусских горах

Следственное управление СКР по Свердловской области начало проверку после гибели парапланериста. Тело мужчины обнаружили 11 июля у подножия Уктусских гор, недалеко от переулка Кирпичный в Екатеринбурге.

Как сообщили в ведомстве, смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты. Известно, что погибший 1976 года рождения зарегистрирован в Белоярском районе. Защитную экипировку при полете мужчина не использовал. По данным знакомых погибшего, ранее он уже пытался полетать на параплане. Однако получил травму.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятелства произошедшего. Точную причину смерти парапланериста установит судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СКР.

Зинаида Орманж