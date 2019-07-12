Кооператив «Инвестсоцвклад» с признаками мошенничества может быть обанкрочен

Арбитражный суд Башкирии сегодня зарегистрировал заявление физлица А.И.Фомина о признании банкротом уфимского потребительского кооператива «Инвестсоцвклад». Дата рассмотрения заявления пока не назначена. Истец оценивает требования к должнику в 70 тыс. руб.

В апреле на председателя кооператива Евгения Митинга полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему инкриминируют создание финансовой пирамиды и обман более 50 пайщиков на сумму более 30 млн руб.

Представители пайщиков кооператива утверждали, что клиентами организации были около 800 человек, а сумма паев превышала 600 млн руб. Филиалы «Инвестсоцвклада» работали в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Бирске, Туймазах, Янауле, Нефтекамске, Октябрьском. Средства населения привлекались под 9-14% годовых.

Сначала кооператив действовал под названием «Социнвествклад» и даже открывал свои офисы в бывших офисах санируемого Социнвестбанка. Позже, после судебного разбирательства с банком по поводу названия, до степени смешения похожего на название банка, кооператив переименовался.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Евгений Митин также является руководителем трех других потребительских кооперативов — уфимских «Соцвклад» и «Социнвествклад», кредитно-потребительского кооператива «Гранит» в Омске, совладелец которого Александр Богомаз в феврале был арестован в Краснодаре по подозрению в организации финансовой пирамиды «Содружество». Также Евгений Митин является директором уфимского ООО «Уралпромбурвод», а ранее был владельцем таких компаний как «Дева», ЗАО «Меридиан», «Уралпромснаб» (ныне ликвидированы). После возбуждения уголовного дела Евгений Митин был арестован.

Как Социнвестбанк оспаривал название кооператива, открывшего точки в бывших офисах банка, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «“Социнвествклад” подводят к переименованию».

Ирина Самойлова