Первого замначальника СКЖД задержали за получение 1,5 млн рублей взятки

Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Южного следственное управление на транспорте СКР.

По версии следствия, задержанный получил более 1,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов этой организации. Дома у задержанного и в его служебном кабинете проведены обыски.

В пресс-службе СКЖД отказались от любых комментариев. В СКР отказались уточнить имя подозреваемого, однако в публикации размещено видео с кадрами задержания — человек на нем похож на Алексея Черняева.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону