Михаил Савченко перешел из мэрии Белгорода в структуру Аркадия Абрамовича

Племянник губернатора Белгородской области Евгения Савченко, курирующий экономику вице-мэр Михаил Савченко покинул городскую администрацию. В мэрии сообщили, что он переходит на работу директором по развитию сельскохозяйственного направления ООО «Сигма Кэпитал». С 12 июля обязанности заместителя главы по экономике исполняет руководитель городского департамента экономического развития Игорь Григоренко.

Михаил Савченко пришел в мэрию в феврале 2018 года с поста гендиректора принадлежащего области АО «Корпорация "Развитие"», которое привлекает в регион инвестиции. Источники “Ъ-Черноземье” тогда предполагали, что Михаил Савченко может стать новым мэром Белгорода. Однако в сентябре 2018 года на новый пятилетний срок был утвержден прежний глава администрации Константин Полежаев. Господина Савченко же понизили с первого вице-мэра до обычного зама по экономике.

«Сигма Кэпитал» принадлежит сыну Романа Абрамовича Аркадию. Сельскохозяйственное направление компании предусматривает, в частности, строительство крупного тепличного комплекса в Белгородской области стоимостью не менее 6 млрд руб.

Подробнее об этом тепличном проекте — в материале “Ъ-Черноземье” «Теплицы нового поколения».

Олег Мухин