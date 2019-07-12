Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут на пяти площадках

Для опроса о выборе места строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге организуют пять-шесть площадок, сообщил глава города Александр Высокинский. По его словам, такое решение принято в целях экономии. Опрос будет стоить примерно 13-15 млн руб. «Если мы будем использовать все 500 избирательных участков, которые есть в городе, то в этом случае стоимость проведения опроса превысит 100 млн руб.»,— рассказал глава города (цитата по «РИА Новости»).

«Я считаю, что этого будет вполне достаточно для репрезентативности. Те, кто захотят, придут и получат возможность высказать свое мнение»,— уверен господин Высокинский.

С 13 по 16 мая в Екатеринбурге прошли протесты против строительства храма в сквере у театра драмы. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из которых арестовали. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации «Общественное мнение остается под опросом»