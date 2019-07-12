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Dow Jones впервые превысил отметку 2700 пунктов

Один из ведущих американских фондовых индексов на торгах 11 июля обновил рекордный уровень. Dow Jones за сессию вырос на 0,85%, до 27 088 пунктов (прошлый рекорд был на уровне 26 966), свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Индекс NASDAQ снизился на 0,08% и закрылся на отметке 8196. Несмотря на снижение итоговый показатель превысил предыдущий максимум, зафиксированный на уровне 8170 пунктов.

S&P 500 за сутки увеличился на 0,23% и закрылся на уровне 2999,9 пункта. 10 июля индекс установил рекорд 3002 пункта.

Биржевые аналитики считают, что индексы растут из-за ожиданий снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание ФРС запланировано на 30–31 июля.

Подробности — в публикации “Ъ” «В торговую войну готовы вступить центробанки».

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