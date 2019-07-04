Американские фондовые индексы закрылись на рекордных уровнях

По итогам вчерашних биржевых торгов все три ведущих американских фондовых индекса — Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ — закрылись на рекордных для себя отметках. Dow Jones вырос за сессию на 0,9% до 26 966 пунктов, предыдущий рекорд был на уровне 26 717, индекс S&P 500 вырос за сессию на 0,8% и закрылся на уровне 2995 пунктов, обновив предыдущий рекорд в 2973 пункта, а индекс NASDAQ вырос за сессию на 0,75% и закрылся на отметке 8170, предыдущий максимум был зафиксирован на уровне 8109 пунктов.

Биржевые аналитики считают, что индексы растут из-за ожиданий снижения учетной ставки ФРС в этом месяце после публикации данных по рынку труда, оказавшихся хуже прогнозов. По итогам июня число новых рабочих мест в частном секторе выросло в США на 102 тыс., тогда как аналитики ожидали роста в 135 тыс. «Если посмотреть на мир, то увидите, что основные бизнес-индикаторы показывают признаки замедления — и вот теперь мы видим такие признаки и в США,— отметил в интервью телеканалу CNBC инвестиционный директор Advisors Asset Management Скотт Кольер.— Есть практически стопроцентная вероятность, что на ближайшем собрании в июле ФРС снизит ставку, заметив снижение экономических индикаторов в США».

Евгений Хвостик