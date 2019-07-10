S&P 500 впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Американский фондовый индекс S&P 500 в среду вырос на 0,8%, до 3002 пунктов, тем самым впервые в истории преодолев отметку в 3000. Правда, позже он снизился до 2990 пунктов. Рост индекса связан с сегодняшними высказываниями главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который в числе прочего заявил, что ФРС будет «действовать надлежащим образом» для поддержания рекордного роста американской экономики. Заявления господина Пауэлла были восприняты рынком как еще одно свидетельство того, что ФРС, скорее всего, снизит учетную ставку уже в этом месяце.

В своем выступлении в комитете по финансовым услугам Конгресса США в среду господин Пауэлл указал на растущие риски для американской экономики: «неопределенность перспектив нарастает в последние месяцы», особенно на международных рынках. «Экономический импульс, кажется, замедлился на некоторых крупных иностранных рынках, и это ослабление может повлиять на американскую экономику,— отметил господин Пауэлл.— Кроме того, есть несколько вопросов государственной политики, которые еще ждут разрешения, в том числе развитие торговли, потолок федерального долга и "Брексит"». Также, по его мнению, есть риск, что «слабая инфляция окажется еще более устойчивой, чем мы ожидаем сейчас».

Притом что господин Пауэлл не заявил прямо о снижении учетной ставки в ближайшее время и ничего не сказал о сроках и масштабах такого снижения, эксперты восприняли его речь как поддержку снижения ставки. По мнению директора по инвестициям консалтинговой компании Bleakley Advisory Group Питера Буквара, высказывания господина Пауэлла «были полностью в пользу снижения ставки в июле, и он не сделал абсолютно ничего, чтобы поколебать эти ожидания рынка».

Яна Рождественская