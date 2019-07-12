Минстрой: нужно модернизировать сети ЖКХ, чтобы не отключать воду летом

Чтобы не отключать в России летом горячую воду, надо модернизировать коммунальную инфраструктуру со степенью износа более 60%, заявил глава Минстроя Владимир Якушев в интервью на телеканале «Россия 24». Замминистра добавил, что в ближайшее время проблему решить не удастся.

«Есть поручение председателя правительства, чтобы разработать программу по приведению нашего коммунального хозяйства в нормативное состояние с износом более 60%. Будем надеяться на то, что наша работа совместно с субъектами РФ как раз поможет избавить жителей от этой очень некомфортной ситуации, когда у нас исчезает горячая вода»,— сказал господин Якушев.

Ранее Минстрой говорил, что планируется сократить сроки отключения горячей воды до трех дней. Министерство разрабатывает технологии, которые позволят радикально сократить сроки отключения горячей воды.

Почему власти хотят сократить срок отключения воды, читайте в публикации “Ъ FM”.