США отрицают возможность приостановки санкций против КНДР

Власти США отрицают готовность приостановить действие санкций против КНДР. По информации южнокорейского агентства «Рёнхап», Вашингтон готов смягчить ограничительные меры, если Пхеньян согласится заморозить свою ядерную программу.

С опровержением этих сведений выступила руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус на брифинге для журналистов. «Я в действительности говорила об этой публикации со Стивеном Бигэном (спецпредставитель США по КНДР.— “Ъ”). Он категорически отрицает это. Заявляет, что данное сообщение совершенно не соответствует действительности»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Источник «Рёнхап», знакомый с позицией Белого дома, утверждал, что США рассматривают возможность смягчить санкции на 1–1,5 года. У Вашингтона два условия: ядерный центр в Йонбене должен быть ликвидирован, а ядерная программа КНДР — полностью заморожена.

Напомним, 30 июня в третий раз встретились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Они провели переговоры в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам саммита господин Трамп заявил, что пока не будет снимать санкции против КНДР, но надеется, что со временем сможет их отменить.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».