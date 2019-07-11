Тарифы в системе быстрых платежей за оплату по QR-коду могут составить до 0,7%

В России тариф за платежи по QR-коду в системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от суммы, заявила в интервью «России 24» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Участники рынка в этом диапазоне хотели бы установить градацию, то есть для каких-то товаров и услуг 0,2%, для каких-то 0,4%, для каких-то чуть выше»,— рассказала госпожа Скоробогатова (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, на данный момент обсуждается, какую градацию «имеет смысл сделать».

Оплату товаров и услуг с помощью QR-кода планируют запустить в сентябре этого года. Сама система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Быстрым платежам накручивают процент».