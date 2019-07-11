СКР выделил в отдельное производство материалы в отношении отца сестер Хачатурян

Против отца сестер Хачатурян Михаила Хачатуряна посмертно завели уголовное дело по статьям об истязаниях и действиях сексуального характера, сообщают источники ТАСС и «Интерфакса». Позднее адвокат сестер Хачатурян Ярослав Пакулин уточнил, что материалы были выделены в отдельное производство.

«Следственная группа Следственного комитета России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по ст. 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)»,— сообщил собеседник агентства.

Как уточнил телеканалу «Дождь» адвокат сестер Хачатурян Ярослав Пакулин, материалы в отношении отца девушек пока выделены в отдельное производство. «Выделен материал, поскольку были обнаружены признаки совершенных преступлений. Только после выяснения позиции родственников Михаила Хачатуряна о том, что необходимо расследовать эти действия и дать им юридическую оценку, будет возбуждено дело. Если они откажутся, будет отказ в возбуждении дела в связи со смертью. Это не считается реабилитирующим обстоятельством, и, таким образом, все преступления будут подтверждены»,— сказал он.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца, который, по их утверждению, на протяжении многих лет избивал их и принуждал к действиям сексуального характера. Им вменяют в вину убийство группой лиц по предварительному сговору. Защитники сестер настаивают, что девушки убили отца в рамках необходимой обороны. Дело девушек вызвало общественный резонанс: 6 июля в центре Москвы прошла акция в их поддержку.

О реакции на дело читайте в публикации “Ъ FM” «Нельзя исключать, что суд примет половинчатое решение».