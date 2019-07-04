«Нельзя исключать, что суд примет половинчатое решение»

Мэрия Москвы не согласовала акцию в поддержку сестер Хачатурян. Ангелина, Крестина и Мария обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Дело получило широкий общественный резонанс. Есть несколько точек зрения относительно дальнейшей судьбы обвиняемых. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что государство должно научиться предотвращать подобные истории.

В современной России не бывает так, чтобы не было острых тем для общественного обсуждения. И вот действительно леденящая душу история под названием дело сестер Хачатурян. Все обстоятельства известны: три девушки убили своего отца. Крестине, Ангелине и Марии на момент совершения преступления было 19, 18 и 17 лет соответственно. При этом на сегодня доказано, что отец их избивал, издевался, одним словом, у них практически не было выбора. Они были доведены до отчаяния и решились на крайнюю меру — убийство.

Отечественная правоохранительная система провела необходимые действия — сестры были взяты под стражу. Сначала находились в СИЗО, но затем мера пресечения была смягчена. Сейчас они находятся дома, но с формулировкой «ограничение свободы». При этом младшую сестру Марию признали невменяемой — ее будут лечить. Что касается остальных, то им грозит до 20 лет лишения свободы по тяжкой статье «убийство группой лиц по предварительному сговору». Защита настаивает на том, что это была необходимая самооборона. Но следствие и прокуроры пока что считают по-другому. В обществе разгорелась дискуссия. Некая часть граждан считает, что сестры заслуживают серьезного наказания, потому что совершили тяжкое преступление. Есть и другая формулировка: что не успел сделать отец, доделает государство. По идее, суд должен принять единственно верное справедливое решение.

Естественно, что здесь есть большие сомнения. Во-первых, мы знаем статистику оправдательных приговоров — она почти нулевая. Во-вторых, известно, что в каких-то вопросах наше государство опасается прослыть чрезмерно либеральным, создать прецедент: как так, убийство — и оправдать. К слову, принудительное лечение младшей сестры Марии тоже вызывает вопросы. В части того, каким оно будет и что будет потом: ее тоже отправят отбывать срок или нет? И в-третьих, брать на себя излишнюю ответственность всегда опасно. Это к судьям тоже относится.

В итоге дело стало политическим. Люди готовы выходить на улицу как в поддержку сестер, так, кстати, и против. Нельзя исключать, что суд примет некое половинчатое решение, с расчетом на дальнейшее помилование президентом. Это самый вероятный сценарий. И вот приходится в очередной раз говорить об одном и том же.

Таких вещей нельзя допускать. У нас в стране столько разных уполномоченных, депутатов, которые постоянно стремятся оградить детей от дурного влияния — от гей- и другой пропаганды. Запретить ту или иную книжку, фильм или игру. А до таких вещей, как домашнее насилие, почему-то руки не доходят.

А это ведь главное в деле сохранения народа. У нас же так формулируется национальная идея. Но это трудно: по домам ходить, отслеживать, на жалобы реагировать. Видимо, это не для нас. У нас глобальные цели.