Сбербанк выделит кредит на 500 млн рублей для модернизации ТЭЦ и теплосетей в Кировске

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» и ООО «Дубровская ТЭЦ» заключили соглашение о совместной реализации инвестиционной программы предприятия в сфере теплоснабжения города Кировска Ленинградской области. Общий объем средств, которые планируется направить на эти цели, составляет 823 млн рублей, из них 524 млн руб. — кредитные средства Сбербанка.

Проект предусматривает строительство нового источника тепловой генерации мощностью 180 Гкал/час на территории существующего предприятия, а также модернизацию магистральных тепловых сетей протяженностью 1,6 м с увеличением их диаметра с 400 мм до 600 мм.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Сбербанк выделил кредит в размере около 17 млрд руб. ГК «Эталон».