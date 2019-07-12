Северная верфь зайдет на модернизацию со второго раза

Северная верфь, которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), может до осени 2019 года объявить тендер на модернизацию завода за 4 млрд рублей. После того как весной этого года верфь разорвала контракт с ОАО «Метрострой», не справившимся с работой по строительству нового эллинга, завод найдет нового исполнителя. При этом, по словам источников “Ъ” на Северной верфи, несмотря на почти полугодовую задержку в связи со сменой подрядчика, сроки завершения работ не сдвигаются: эллинг сдадут в 2020 году.

На прошедшей в Петербурге пресс-конференции Международного военно-морского салона затронули тему модернизации Северной верфи, которая должна позволить заводу строить крупнотоннажные суда. Ранее завершить работы на объекте предполагалось в сентябре 2019 года.

«Если бы не неприятность с "Метростроем", мы сегодня резали бы ленточку и пили шампанское на Северной верфи. К сожалению, нам пришлось вернуться снова к чертежной доске. Но главное, фундаментальные параметры не меняются: на Северной верфи на первых этапах должны быть созданы возможности для круглогодичного строительства любых кораблей»,— заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

Разговоры о модернизации Северной верфи ведутся с 2015 года: рассматривались возможность строительства сухого дока и закупка мостового крана «Голиаф» грузоподъемностью 1,2 тыс. тонн, но из-за недостатка средств от них отказались. В итоге было принято решение на первом этапе модернизации возвести эллинг со стапельной плитой и лишь на втором строить передаточный док и корпусообрабатывающий цех. В ноябре 2017 года «Метрострой» (принадлежит Петербургу, метрополитену города, а также Николаю и Вадиму Александровым) выиграл тендер на строительство эллинга за 6 млрд рублей. Источник “Ъ”, близкий к Смольному, сообщал, что в декабре прошлого года контракт был исполнен на 2 млрд рублей. Тогда же ОСК фиксировала срыв срока работ, а в феврале 2019 года объявила о расторжении контракта с подрядчиком (см. “Ъ” от 21.03.2019).

В марте 2019 года московское ООО «Отечественные системы и технологии» подписало с Северной верфью контракт на проектирование в рамках ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению, сообщалось в заявлении компании.

«Они делают только проектную документацию и доделывают небольшой объем, который остался невыполненным в рамках согласованных параметров документации. Как только будет закончена документация, мы объявим тендер на выполнение львиной доли оставшегося объема работ. Я думаю, что не менее 4 млрд рублей»,— сообщил “Ъ” господин Рахманов.

По словам источника “Ъ” на Северной верфи, конкурс планируется объявить в следующем месяце. При этом сроки модернизации не сдвигаются, уверяют на заводе. Однако источники “Ъ” в судостроительной отрасли сомневаются, что строительство может быть завершено в 2020 году. Собеседник “Ъ” в Смольном говорил, что в процессе поиска нового подрядчика городские власти проводили консультации с компанией «Пилон» Мевлуди Блиадзе, но официально ни в ОСК, ни на Северной верфи заинтересованность компании не подтвердили.

В годовом отчете ОСК отмечается, что проект создания современного судостроительного комплекса на Северной верфи рассчитан до 2024 года. В его рамках планируется реконструировать западный причал для создания основы головной части эллинга со стапельной площадкой, построить эллинг, перевооружить корпусообрабатывающий цех, реконструировать энергетические сети. На 2018 год, подчеркивается в отчете, выполнен демонтаж объектов, сформировано свайное поле эллинга, вынесены энергосети и продолжилось проведение бетонных работ. Финансирование программы модернизации осуществляется за счет федерального бюджета, кредитных и собственных средств ОСК. Сроки и стоимость работ в Минпромторге не комментировали.

Северная верфь (первое название — Путиловская) основана в 1912 году. По итогам 2018 года верфь получила убыток 3,2 млрд рублей, выручка составила 17,7 млрд рублей. Завод занимается проектированием и строительством боевых надводных кораблей большого и среднего водоизмещения (классов эскадренный миноносец, фрегат, корвет, большой десантный корабль, ракетный корабль), а также кораблей специального назначения и судов обеспечения ВМФ. Также верфи удалось собрать самый крупный портфель заказов по рыболовецким судам на Северо-Западе: она построит десять морозильных траулеров-процессоров для группы компаний «Норебо» и четыре ярусолова для РК «Вирма» и ООО «Глобус». Общая стоимость заказов — около 48 млрд рублей. Кроме этого, верфь называют возможным исполнителем контракта на постройку научно-исследовательских судов для Росрыболовства.

Яна Войцеховская