Медведев одобрил снижение НДС на ягоды до 10%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал решение снизить НДС с 20% до 10% на ягоды, фрукты и орехи. «Это решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам. Кроме того, это должно способствовать снижению цен для потребителей»,— написал господин Медведев на своей странице в Facebook.

По его словам, во время встречи в штабе «Единой России» с участниками партии он договорился о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал, что проект закона разрабатывался лидерами фракций вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Поправки предполагается внести в статью 164 Налогового кодекса РФ.