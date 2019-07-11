В строительство ЦКАД вписали Crocus

В деле об ущербе при строительстве ЦКАД появился новый подозреваемый. Как пишет РБК, внимание следствия привлекла компания Crocus, принадлежащая миллиардеру Арасу Агаларову. Она якобы получила неправомерно большой аванс на строительство участка дороги и положила деньги на депозит вместо того, чтобы начать работу. По факту злоупотребления полномочиями фигурантом уголовного дела стал бывший председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. Как в Crocus ответили на претензии? Об этом — Иван Якунин.

Закон довольно четко описывает возможный размер аванса, если речь идет о бюджетных деньгах. На участок ЦКАД, который строил Арас Агаларов, государство выделило 42 млрд руб. Аванс не должен превышать 30%, и это требование было соблюдено: подрядчик получил около 12,5 млрд руб., но позже, в 2017 году, получил еще 2 млрд руб., что и заинтересовало следователей. Теперь же РБК пишет, что компания, вместо того чтобы потратить средства на строительство, решила получить с них проценты. Впрочем, руководитель объединения «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан не видит в этом нарушений: «Нецелевое использование бюджетных средств — это направление денег туда, куда контрактом или иными регламентирующими документами вообще не было предусмотрено. Даже если эти средства находятся на депозите, они могут быть использованы в соответствии с контрактом в дальнейшем. При чем здесь тогда нецелевое использование бюджетных средств?»

В Crocus Group «Ъ FM» пояснили, что это был не депозит, а счет в Сбербанке со ставкой всего 0,25%, и вырученные деньги можно потратить только на строительство ЦКАД. Вообще участок, за который взялся Crocus, можно назвать проблемным. Агаларов боролся за то, чтобы его построить, но проиграл конкурс, потому что не имел опыта в строительстве дорог. Однако спустя год победивший подрядчик, компания «Стройгазконсалтинг», принадлежащая «Газпрому», уведомила «Автодор», что не сможет исполнить обязательства. И контракт все-таки достался Crocus, хотя внушительного опыта в этой сфере у них так и не появилось. Тогда Арас Агаларов, который редко общается с прессой, гордо рассказывал о проекте каналу «Россия 24».

Арас Агаларов, президент Crocus Group: «Первой участок ЦКАДа — это 48 км, из которых 12 км мостов, 12 тыс. забивных свай, 700 — буровых, 35 тыс. т металла. В общем, не буду загружать цифрами, проект сложный, но я люблю сложные проекты, поэтому нам его делать интересно. Мы планируем его закончить к 2018 году».

Но все это, кажется, отвлекает наблюдателей от главного: зачем «Автодор» передал Crocus второй аванс в 2 млрд руб.? Представитель компании в беседе с «Ъ FM» сообщил: «Предоставление авансов и приемка работ — это не единовременная процедура, а продолжительный процесс. И каждый новый аванс, если он перекрывается выполненными работами, может быть выплачен в рамках установленного порога», так что закон не нарушен, что обеспечивает гарантия Сбербанка. Но аргумент не кажется убедительным замгендиректору «Transparency International — Россия» Илье Шуманову: «Второй транш вступил без освоения первого, соответственно, эффективность расходования бюджетных средств у меня лично вызвала бы вопросы. Мне кажется, здесь прослеживается какая-то коррупционная история. Бюджетные средства используются с точки зрения получения выгоды коммерческой компанией, а не государством. Поэтому логично, что следователи проявляют интерес к этой истории».

Как это разбирательство отразится на перспективах бывшего председателя правления «Автодора» Сергея Кельбаха, пока непонятно. Аванс Crocus — самая крупная из его сделок, которая вызывает претензии у следствия. Но есть и другие, суммарный ущерб от которых оценивают в 136 млн руб.

Сам Сергей Кельбах ни разу не комментировал претензии Cледственного комитета. До сих пор не сообщалось о его задержании. Где он находится, тоже неизвестно.