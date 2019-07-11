Глава МВД Крыма ушел на пенсию

Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров уволен с занимаемой должности. Об этом “Ъ” рассказала руководитель пресс-службы МВД по Крыму Ольга Кондрашова. Она также сообщила, что обязанности главы МВД по Крыму исполняет один из заместителей министра Павел Каранда.

«Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел по Республике Крым. Сейчас он находится в Крыму, является пенсионером органов внутренних дел РФ»,— сказала госпожа Кондрашова.

Напомним, Олег Торубаров был назначен начальником МВД по Крыму в августе 2018 года указом президента РФ. Ранее он руководил органами внутренних дел в Магаданской и Калужской областях, Алтайском крае. Его супруга Ольга Торубарова с марта 2019 года возглавляет минспорта Республики Крым.

Вадим Никифоров, Симферополь