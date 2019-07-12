Правила сноса

Администрация Сочи опубликовала перечень самостроев, которые могут быть узаконены при условии выполнения требований безопасности. В список вошли 25 многоквартирных домов в Хостинском, Адлерском и Центральном районах Сочи. Ранее мэрия составила список подлежащих сносу домов - их оказалось 54. Сочи является лидером региона по количеству строящихся и сносимых самостроев, и впервые власти дали четко понять, почему одни самострои сносят, а другие оставляют.

Мэрия Сочи подготовила проект распоряжения об оказании содействия гражданам, вложившим денежные средства в строительство незаконных домов. В список попали 25 объектов, восемь из них расположены в Адлерском районе, 10 в Хостинском и семь в Центральном. Все объекты построены без разрешительной документации либо с отступлениями от выданного разрешения на строительство, при этом в них уже реализованы квартиры и проживают собственники.

В документе, подготовленном мэрией, оговариваются условия мировых соглашений. «Во-первых, это уже заселенные дома, в которых у людей зарегистрировано право собственности. Самое главное: застройщик обязан доказать, что существует техническая возможность приведения этих объектов в соответствие требованиям безопасности. Кроме того, объекты должны соответствовать изначально заявленным параметрам. Если предполагалось, что построят трехэтажный дом, а по факту там пять этажей, верхние придется снести. Далее застройщик должен получить техусловия для подключения дома ко всем коммуникациям в соответствующих ведомствах и обеспечить законное подключение, а не врезку в трубы соседних домов. При соблюдении целого ряда жестких параметров мы рассматриваем возможность мирового соглашения»,— сообщил представитель администрации Сочи Микаэль Нарсесян. По его словам, сейчас проект распоряжения находится на согласовании в прокуратуре. Собственники и застройщики уже готовят свои проекты мировых соглашений – у каждого объекта есть свои недочеты, которые придется устранить ради сохранения всего здания. Он добавил, что те дома, в которых выполнение указанных требований невозможно, будут снесены.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, власти Сочи приступили к массовому сносу самостроев. До конца 2019 года демонтировать планируют 54 многоквартирных дома, построенных с нарушениями или без разрешительной документации, и это не полный список. Сочи несколько лет подряд является лидером региона по количеству строящихся и сносимых самостроев, из-за чего люди регулярно выходят на пикеты, а краевая власть неоднократно критиковала власти Сочи за хаотичную самовольную застройку курорта и громкие скандалы с дольщиками.

Подобные случаи, хотя и в меньших масштабах, происходят в других городах региона. В Геленджике дольщики 14-этажного дома несколько лет судились с Росимуществом, пытаясь доказать, что многоквартирный дом, построенный на земле ведомства, не является самостроем. При этом в деле имелось два взаимоисключающих заключения экспертов об угрозе объекта жизни и здоровью граждан. В итоге Краснодарский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о сносе объекта, 400 семей остались без жилья. А в июне этого года администрация Краснодара опубликовала на своей официальной странице реестр зданий, возведенных с нарушением градостроительного и земельного законодательства на территории города. В реестр внесены объекты капитального строительства, в отношении которых выявлены факты самовольного строительства и поданы исковые заявления в суд о сносе самовольной постройки или о приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. Таких зданий в краевом центре 147.

В январе этого года краевые власти заявляли, что в регионе проводится значительная работа по борьбе с самостроями. В 2006 году в краевом реестре числилось 7416 незаконно возведенных строений, сейчас этот показатель составляет около 1770 объектов.

Юрист Руслан Шеметов считает, что ситуация с самостоями изменится не скоро.

«Любые крупные стройки - это оборот денег и выгода для нескольких человек, которые на этой застройке наживаются. Пока это так, кардинально ничего не изменится. Очередная попытка узаконить самострои, думается мне, в некотором роде популистская мера - ситуация с дольщиками в Сочи уже дошла до точки кипения, и власти решили где-то уступить»,— сказал юрист.

Руководитель общественного движения «Надежная Россия», эксперт по долевому строительству Нелли Булатова согласна, что список домов, которые предлагаю сохранить – это попытка снять напряжение и пойти на мировую с жителями. «Можно предположить, что до последнего момента властям было выгодно сносить, а потом перепродавать земли. Но когда эта ситуация была предана огласке, когда дольщики перестали сидеть по углам и стали выходить на улицы, властям пришлось пойти на уступки. Заметьте, что движение началось перед выборами, которые пройдут в Сочи осенью. Мэр курорта Анатолий Пахомов еще не решил, идет ли он на третий срок или нет, но может и решить утвердительно. Если рассуждать в этом ключе, то такая «амнистия» для самостроев может являться пиар-ходом. В любом случае заявленные 25 объектов — это мало. Как же остальные? В Сочи десятки таких домов, это тысячи людей»,— говорит госпожа Булатова.

Елена Рыжкова