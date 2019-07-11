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Глава Адыгеи принял нового директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования РА

Директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея (ТФОМС РА) назначена Людмила Ялина, кандидатура которой согласована с федеральным ведомством. Она сменила на этом посту Мариет Хагауджеву, которая ранее была назначена на должность заместителя министра здравоохранения РА.

Глава РА Мурат Кумпилов провел встречу с новым руководителем ТФОМС РА, обозначил задачи и перспективные направления работы. В рабочей встрече приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, зам. премьер-министра РА Наталья Широкова, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков.

«В спектре нашего внимания находятся как стратегические, так и первоочередные  задачи. Приоритетным среди них является всё, что касается здоровья людей. Наша главная цель – улучшить качество медицинской помощи населению. Такая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным. На её решение  нацелены и министерство здравоохранения РА, и Территориальный фонд медстрахования. Необходимо объединить усилия, провести анализ финансовой деятельности ТФОМС РА, выявить резервы и направить их на повышение качества и  доступности медицины во всех муниципалитетах региона», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава РА обратил особое внимание нового руководителя на серьезность предстоящей работы, которая играет существенную роль в развитии системы здравоохранения. Для этого важно  повышать финансовую дисциплину и активизировать мониторинг  информации по страхованию  неработающих граждан, эффективно расходовать средства ТФОМС РА для улучшения диспансеризации населения, лекарственного обеспечения.

Мурат Кумпилов выразил надежду на то, что опыт управленческой деятельности и работы в финансовой сфере, профессиональные компетенции помогут новому руководителю справиться с поставленными задачами.

Людмила Янина поблагодарила за поддержку и пообещала оправдать оказанное доверие в руководстве Территориальным фондом медицинского страхования Республики Адыгея.

Участниками системы ОМС Республики Адыгея являются: ТФОМС РА, страховая медицинская организация филиал АО ВТБ Медицинское страхование в Республике Адыгея и медицинские организации, оказывающие медицинские услуги в рамках Территориальной программы ОМС.

Людмила Владимировна Ялина окончила Адыгейский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2004 года работала на разных должностях финансового управления администрации Майкопа. До последнего времени занимала должность заместителя руководителя городского финуправления.  Награждена Почетной грамотой Министерства финансов РА, является Заслуженным экономистом РА.

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