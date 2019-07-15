Бонн/Кёнигсвинтер, 18–19 июля 2019 г.
Четверг, 18 июля 2019 г.
15:00–15:30
Пресс-конференция сопредседателей по случаю открытия XVIII форума «Петербургский диалог»
ведущий: г-н Фосс
16:00–16:45
Концерт оркестра Российско-немецкой музыкальной академии под руководством маэстро Александра Сладковского с лауреатами 16-го Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2019 г.).
16:45–16:55
Церемония открытия XVIII форума «Петербургский диалог» 2019 г.
17:00–17:05
Краткое приветствие — Рональд Пофалла, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с германской стороны
17:05–17:35
Хайко Маас, министр иностранных дел Германии
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации
17:35–18:05
Рональд Пофалла, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с германской стороны
Д-р Виктор Зубков, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с российской стороны
18:05–18:35
Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области
19:30
Прием в замке Драхенбург по приглашению премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия господина Армина Лашета
Пятница, 19 июля 2019 г.
9:30
Рабочая группа (РГ) Политика
Руководители: Франк Присс, д-р Вячеслав Никонов
Совместное заседание:
РГ Экономика
Руководители: д-р Вольфганг Бюхеле (врио руководителя д-р Томас Фальк), д-р Валерий Голубев
РГ Экологическая модернизация
Руководители: Ральф Фюкс, Сергей Цыплёнков
РГ Гражданское общество
Руководители: Дирк Визе, проф. д-р Михаил Федотов
РГ Наука и образование
Руководители: проф. д-р Вильфрид Бергман, проф. д-р Игорь Максимцев
РГ Культура
Руководители: проф. д-р Германн Парцингер, проф. д-р Михаил Пиотровский
РГ СМИ
Руководители: Йохан Михаэль Мёллер, Виталий Игнатенко (врио руководителя Виктор Лошак)
РГ Мастерская будущего
Руководители: Аннегрет Вульф (врио руководителя Евгения Сайко), Наталия Черкесова
РГ Церкви в Европе
Руководители: д-р Йоханнес Эльдеманн, Архимандрит Филарет
РГ Здравоохранение
Руководители: Андреа Фишер, проф. д-р Евгений Шляхто
17:00–18:00
Заключительное пленарное заседание
Вручение премии имени Петера Бёниша 2019 г.
Вручение премии ведут руководители рабочей группы «СМИ»
Йоханн Михаэль Мёллер, бывший директор радиовещания, МДР; руководитель рабочей группы «СМИ» с германской стороны
Виктор Лошак заместитель гендиректора по стратегии ИД «Коммерсантъ» главный редактор газеты «Петербургский диалог»
Завершающие выступления и взгляд в будущее
Д-р Виктор Зубков, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с российской стороны
Рональд Пофалла, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с германской стороны
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