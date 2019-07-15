Программа XVIII заседание форума «Петербургский диалог» на тему «Сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы: вклады гражданских обществ России и Германии»

Бонн/Кёнигсвинтер, 18–19 июля 2019 г.

Четверг, 18 июля 2019 г.

15:00–15:30

Пресс-конференция сопредседателей по случаю открытия XVIII форума «Петербургский диалог»

ведущий: г-н Фосс

16:00–16:45

Концерт оркестра Российско-немецкой музыкальной академии под руководством маэстро Александра Сладковского с лауреатами 16-го Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2019 г.).

16:45–16:55

Церемония открытия XVIII форума «Петербургский диалог» 2019 г.

17:00–17:05

Краткое приветствие — Рональд Пофалла, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с германской стороны

17:05–17:35

Хайко Маас, министр иностранных дел Германии

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

17:35–18:05

Рональд Пофалла, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с германской стороны

Д-р Виктор Зубков, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с российской стороны

18:05–18:35

Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

19:30

Прием в замке Драхенбург по приглашению премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия господина Армина Лашета

Пятница, 19 июля 2019 г.

9:30

Рабочая группа (РГ) Политика

Руководители: Франк Присс, д-р Вячеслав Никонов

Совместное заседание:

РГ Экономика

Руководители: д-р Вольфганг Бюхеле (врио руководителя д-р Томас Фальк), д-р Валерий Голубев

РГ Экологическая модернизация

Руководители: Ральф Фюкс, Сергей Цыплёнков

РГ Гражданское общество

Руководители: Дирк Визе, проф. д-р Михаил Федотов

РГ Наука и образование

Руководители: проф. д-р Вильфрид Бергман, проф. д-р Игорь Максимцев

РГ Культура

Руководители: проф. д-р Германн Парцингер, проф. д-р Михаил Пиотровский

РГ СМИ

Руководители: Йохан Михаэль Мёллер, Виталий Игнатенко (врио руководителя Виктор Лошак)

РГ Мастерская будущего

Руководители: Аннегрет Вульф (врио руководителя Евгения Сайко), Наталия Черкесова

РГ Церкви в Европе

Руководители: д-р Йоханнес Эльдеманн, Архимандрит Филарет

РГ Здравоохранение

Руководители: Андреа Фишер, проф. д-р Евгений Шляхто

17:00–18:00

Заключительное пленарное заседание

Вручение премии имени Петера Бёниша 2019 г.

Вручение премии ведут руководители рабочей группы «СМИ»

Йоханн Михаэль Мёллер, бывший директор радиовещания, МДР; руководитель рабочей группы «СМИ» с германской стороны

Виктор Лошак заместитель гендиректора по стратегии ИД «Коммерсантъ» главный редактор газеты «Петербургский диалог»

Завершающие выступления и взгляд в будущее

Д-р Виктор Зубков, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с российской стороны

Рональд Пофалла, сопредседатель форума «Петербургский диалог» с германской стороны