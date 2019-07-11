Мусоросортировочные комплексы «Буревестника» начнут выпускать с 2020 года

Выпуск мусоросортировочных комплексов нижегородского ЦНИИ «Буревестник» (входит в НПК «Уралвагонзавод», УВЗ) планируется начать в 2020 году, сообщил заместитель гендиректора по гражданской продукции УВЗ Кирилл Томащук. В год могут выпускать около 10 установок.

В этом году УВЗ рассчитывает заключить максимум три договора по производству комплексов. «Но вопрос мусора, так же как и вопрос реализации трамваев, это наличие или отсутствие денег в регионах. Скорее всего, это будет через концессии или государственно-частное партнерство, а не прямые покупки»,– рассказал «Интерфаксу» господин Томащук.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, объем инвестиций в проект «Буревестника» по производству подобных комплексов оценивается в 2 млрд руб. Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем для реализации проекта. К 2029 году «Буревестник» планирует произвести 43 мусоросортировочных комплекса.

Анастасия Еремина