«На этапе становления компания обладала двумя преимуществами»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает, из-за чего сатрап по производству солнечных батарей разорился.

Иногда идеально спланированная изначально бизнес-модель может со временем привести к провалу. Причин может быть много: незнание рынка, развитие новых технологий, а, может, проблема и в жадности, которая ведет к банкротству.

Основанная в 2005 году компания Solyndra ярко взошла на американский рынок солнечных батарей. Ее основатель, доктор Кристиан Гронет, начинал с исследований литиевых батарей на одной из военно-морских баз ВМС США в Калифорнии. На этапе становления компания уже обладала двумя преимуществами. Первое — хорошие связи, включая Министерство энергетики США. Второе — собственное ноу-хау и патенты. Все это обеспечило компании за первые четыре года $820 млн венчурного финансирования и более $1 млрд в виде предзаказа на продукцию. У компании был беспроигрышный план саморазвития и обогащения. Крис сначала убедил инвесторов, а затем инвесторам поверили в Белом доме. Несмотря на обещания основателя построить самый дешевый зеленый «электрочудогенератор», этому не суждено было сбыться.

Cтартап должен был выйти на миллиард продаж к 2012 году. Но уже к 2010-му стоимость производства ватта энергии обходилась компании более чем в $6, тогда как рыночная норма составляла менее $2. Кроме того, часть панелей выходила с конвейера бракованными. Все это привело к долговым обязательствам, а затем к банкротству.

Финансовые результаты

Компания Solyndra за шесть лет своего существования получила $1,6 млрд инвестиций, включая $535 млн от правительства США. За год до банкротства доход компании составил $140 млн. Акционерами стали известные фонды, такие как U.S. Venture Partners, KKR, Virgin Green Fund Ричарда Брэнсона. Но даже именитые фонды не застрахованы от ошибок в инвестициях.