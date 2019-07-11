В центре Перми зафиксирован крупный пожар

В Перми возник крупный пожар в районе Центрального рынка. В 17:48 местного времени поступило сообщение о пожаре в здании по ул. Эпроновская. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей. Информация оперативная, подлежит уточнению.— сообщает пресс-служба МЧС края.

По данным источника в правительстве, пожар возник по адресу: ул. Эпроновская, 15. «Горит кровля кафе «Уйгурская кухня». Проведена эвакуация. Происшествие находится на контроле» - сообщил он. В районе Центрального рынка из-за пожара образовалась дорожная пробка, прекращено движение трамваев.

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