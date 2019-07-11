Гендиректора «СМУ-303» вновь будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал новое уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «СМУ №303» Виктора Мусихина, обвиняемого по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Данное уголовное дело поступило в суд впервые и никакого отношения к прошлому делу не имеет, уточнили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По версии следствия, Мусихин в период с сентября 2018 по апрель 2019 года задолжал работникам более 3 млн рублей по зарплате. При этом зная, что ЗАО имеет задолженность, он изготовил, подписал и организовал отправку в адрес нескольких юрлиц писем о необходимости направлять денежные средства, причитающиеся ЗАО «СМУ №303», на банковские счета кредиторов организации. Сумма переводов составила не менее 6,5 млн руб. Мусихин признал вину по статье о невыплате зарплаты, но отрицает причастность по статье о злоупотреблении полномочиями.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что гендиректора «СМУ-303» могут освободить от ответственности по делу о невыплате зарплаты сотрудникам на общую сумму 26 млн руб.