Морская душа Петербурга

Обсуждение проблемных вопросов, связанных с развитием парусного спорта и яхтинга в Санкт-Петербурге, стало основной темой одноименной конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

В рамках мероприятия представители правительства Петербурга и Ленобласти, туристической индустрии, крупного бизнеса и яхтенной общественности делились мнениями относительно состояния яхтенной инфраструктуры города, способов ее обновления, потенциала Петербурга как яхтенной столицы, заинтересованности бизнеса в обустройстве марин, а также необходимости изменений в законодательстве для успешной реализации стратегий развития яхтинга в городе.

По словам Сергея Алексеева, президента Санкт-Петербургского парусного союза, до 1991 года в Петербурге насчитывалось более 30 яхт-клубов. «Сейчас действующими остаются четыре яхт-клуба: Санкт-Петербургский парусный клуб, "Балтиец", Речной яхт-клуб профсоюзов и Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Остальные используются в качестве стоянок»,— добавил господин Алексеев. По его мнению, основной проблемой все еще остаются инвестиции, поскольку в большинстве развитых стран реализация проектов по строительству и оснащению яхт-клубов носит социально ориентированный характер. «Подавляющее количество яхтсменов — это представители среднего класса, они не могут позволить себе собственную яхту. Им необходима соответствующая инфраструктура, уровень которой очень отстает от соседних Таллина и Хельсинки»,— поделился своим мнением господин Алексеев. Однако, по его наблюдениям, количество яхтсменов растет, и это положительная тенденция. «По нашим подсчетам, более 5 тыс. человек в Петербурге занимаются парусным спортом, 200 тыс. ходят на маломерных судах. Всего в городе насчитывается 120 парусных яхт и 50 тыс. "маломерок". Что касается детского спорта, то сейчас около 800 детей занимаются в детских классах»,— рассказывает Сергей Алексеев.

Говоря о водном туризме, господин Алексеев с сожалением отметил, что он в Петербурге не показывает значительных результатов. «В прошлом году к нам зашло 60 иностранных судов, а, например, в Таллин — 5 тыс., в Хельсинки — 10 тыс.»,— говорит Сергей Алексеев. Тем не менее господин Алексеев выразил уверенность в том, что морские традиции в городе будут поддерживаться. «В прошлом году Петербург отметил 300-летие с момента создания первого в мире яхт-клуба — "Невского флота Петра Великого". Уверен, что морская душа города живет в нем и будет обязательно развиваться»,— добавил президент Санкт-Петербургского парусного союза.

Яхтенная столица

С Сергеем Алексеевым солидарен Евгений Панкевич, председатель комитета по туризму Петербурга. «Петербург сегодня трансформируется и готов для всех видов туризма. Создание бренда нашего города как яхтенной столицы на сегодняшний день является крайне важной задачей, и необходимо прилагать максимум усилий, чтобы популяризировать эту нишу»,— рассказал господин Панкевич. По его словам, круизный туризм, например, ежегодно приносит в казну Петербурга около 9 млрд рублей. «А для развития яхтинга нам необходимо поднимать событийность. Но событийный бренд невозможно создать за один год, это отложенная прибыль. На достижение данной цели может понадобиться до 10 лет»,— добавил он. По оценкам председателя комитета по туризму, около 80% яхтсменов из Европы потенциально готовы приходить на яхтах в Петербург. «Сейчас важно решить правовые аспекты и реализовать инвестиционные проекты. Со временем мы раскрутим этот сегмент. Яхтенный туризм должен стать одной из точек экономики города»,— резюмировал он.

Вместе с Ленобластью

В ходе дискуссии участники выразили опасение, что Петербург будет заперт для яхт, если в Ленинградской области не будет создана необходимая инфраструктура. Заместитель председателя комитета по туризму Ленобласти Римма Сачунова рассказала, что соответствующие условия уже создаются, приведя в пример подписание соглашения о развитии морского внутреннего водного транспорта между правительствами Ленобласти, Новгорода и Карелии. «На сегодняшний день причалы построены в Старой Ладоге, Свирьстрое, у крепости Орешек, в Невской Дубровке. Сейчас строится причал для круизных кораблей в городе Кириши. Одновременно прорабатывается вопрос возможности стоянок маломерных судов и яхт путем строительства быстровозводимых понтонных конструкций»,— добавила госпожа Сачунова. По ее словам, подобные конструкции для маломерных судов уже возведены у крепости Орешек и в Невской Дубровке. «Также важно отметить, что комитет Ленобласти по туризму проводит конкурсный отбор с целью предоставления субсидий некоммерческим организациям для создания туристской инфраструктуры и реализации туристских проектов. В апреле текущего года проходил конкурс, и некоммерческой структуре была предоставлена субсидия для строительства гостевого причала в Выборге»,— отметила зампредседателя комитета по туризму Ленобласти. Все это, полагает госпожа Сачунова, способствует развитию водного туризма и созданию необходимых условий для комфортного яхтинга.

Девелоперы подключаются

О взаимодействии с яхтенным сообществом в ходе конференции высказались и несколько петербургских девелоперов. «Говоря о туризме, не надо забывать и о внутреннем спросе, который нужно обслуживать»,— отмечает директор по развитию Л1 Надежда Калашникова. По ее словам, у строительной компании сейчас реализуются два объекта на прибрежных линиях и с организацией причалов для легкомоторных и яхтенных катеров рядом с ними возникает много проблем. «Так, для организации понтонного причала нам нужно согласовывать проект с тремя комитетами: энергетики, имущественных отношений и природопользования. Это довольно сложно. Если бы была координирующая роль города, нам всем было бы проще. И люди, которые хотят заниматься яхтенным спортом, могли бы получить гораздо больше условий для этого»,— добавила госпожа Калашникова.

С ней солидарен заместитель генерального директора ГК «Кортрос» Григорий Орлик. Он пояснил, что спрос на причалы среди тех, кто заселяется в дома в прибрежных зонах, очень большой. «Около 80% жителей, выбравших наш жилой комплекс, имеют собственные лодки»,— рассказал господин Орлик. По его мнению, благоустройство марины рядом с ЖК будет, с большой вероятностью, осуществляться силами жильцов.

Проблемы регулирования

Советник генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергей Дадыка высказался о том, что в России нет единого регулирующего органа, который занимался бы всецело проблематикой яхтенного туризма. «Я методологически отделяю яхтинг туристический и яхтинг спортивный. И если в части спортивного яхтинга все более или менее благополучно — есть клубы и спортивные общества, то яхтенный туризм — это серая зона»,— пояснил господин Дадыка. По его мнению, здесь вся ответственность лежит на самом яхтсмене. «Квалификация, регистрация, взаимодействие с портовыми властями, пересечение границы, решение миграционных проблем, визирование — все это до сих пор не закрытые вопросы»,— отметил он.

Более того, по словам Сергея Дадыки, отсутствует даже устоявшаяся терминология. «Допустим, в кодексе внутреннего водного транспорта есть понятие спортивного парусного судна. Однако что касается парусной яхты — ничего такого нет»,— пояснил господин Дадыка. «Сейчас в Санкт-Петербурге создана некая стратегия развития инфраструктуры. Такие концепции есть и в Азово-Черноморском бассейне, и в других регионах нашей страны. Проблематика везде схожа. Их объединяет то, что нет гармонизированного законодательства. Мы пользуемся терминологией, близкой к теме яхтинга, но в законодательстве она не до конца сбалансирована»,— уточняет эксперт.

По его словам, с недавних пор начала действовать комиссия под руководством Игоря Левитина, созданная при Морской коллегии и действующая при правительстве РФ. «Ее главная задача — нащупать проблемные места в туристическом яхтинге, которые необходимо решить в самые кратчайшие сроки»,— добавил он. По словам Сергея Дадыки, без надлежащей нормативной базы стратегию, созданную для развития яхтенного туризма, будет крайне тяжело реализовать.

Мария Кузнецова